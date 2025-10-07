Ηρακλής: Μπήκαν οι Χάμοντ και Ντουρμισάι - Απών με Μακεδονικό ο Ντέλετιτς

Στις προπονήσεις του Ηρακλή επέστρεψαν μετά και τους τραυματισμούς τους οι Στέφεν Χάμοντ και Φιορίν Ντουρμισάι και δηλώνουν έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Μακεδονικό, ενώ ο Μίλος Ντέλετιτς θα απουσιάσει από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Γεμίζει σιγά σιγά η φαρέτρα του Δημήτρη Σπανού για τη Σαββατιάτικη αναμέτρηση απέναντι στον Μακεδονικό, αφού μπορεί να έχει περισσότερα όπλα και λύσεις για το εν' λόγω ματς.

Ο τεχνικός του Ηρακλή δεν υπολογίζει τον Μίλος Ντέλετιτς που παραμένει τραυματίας, ενώ έχει κανονικά στη διάθεση του τους Στέφεν Χάμοντ και Φιορίν Ντουρμισάι που είναι πλέον υγιέστατοι.

Θυμίζουμε πως ο Γκανέζος είχε ενοχλήσεις στη γάμπα και έμεινε εκτός από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια και όλα δείχνουν πως έχει πιθανότητες να παίξει, ενώ ο έμπειρος φορ υπέστει θλάση στο φιλικό με την Καρδίτσα και ίσως μπει στην αποστολή για να δώσει λύσεις στο «9» με Μάναλη και Κούστα.

Οι «Κυανόλευκοι» βρίσκονται σε καλό φεγγάρι με τον Σπανό στον πάγκο, αφού έχουν μόνο νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και φιλοδοξούν να δώσουν συνέχεια στο σερί και στην αντεπίθεση τους.