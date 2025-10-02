Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί και Τσιριβέγια η ενδεκάδα με Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ο Ανάς Ζαρουρί ξεκινάει βασικός απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ ο Κόντης επέλεξε για την ενδεκάδα και τους Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρα και Τσιριβέγια.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 19:45 την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με στόχο να κάνει το «2Χ2» στην League Phase του Europa League και να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Ζαρουρί και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου, Τζούρισιτς, Λάβδας.

Η ενδεκάδα της Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Κράμερ, Νόμπερ, Ντέιλ, Μέουλενστιν, Λίντχορστ, Μάργκαρετ, Μπρέουμ, Σουρέι, Σμιτ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Πλόγκμαν, Γιάνσεν, Βερντόνι, Τουίγκτ, Σίβερτσεν, Βέιενμπεργκ, Γκούντμιν, Βαν Ζουάν, Ντίρκσεν, Στόκερς, Άντελγκααρντ, Ραχμούνι.