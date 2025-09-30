ΑΕΚ: «Τρία χρόνια στο Σπίτι μας - Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!» (pics+vid)

Πριν από τρία χρόνια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 επέστρεψε στο σπίτι της, στα ιερά της χώματα. Το νέο της γήπεδο, η «Αγιά-Σοφιά - OPAP Arena» άνοιγε τις πύλες της για να υποδεχτεί εκ νέου τους οπαδούς και την ομάδα.
Τρία χρόνια μετά, η ΑΕΚ βιώνει τη σημασία να αγωνίζεται στη φυσική της έδρα, που αποτελεί το κάστρο της.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
30 Σεπτεμβρίου 2022 - 30 Σεπτεμβρίου 2025
Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας
Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!