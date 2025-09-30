ΑΕΚ: «Τρία χρόνια στο Σπίτι μας - Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!» (pics+vid)

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα εγκαίνια της OPAP Arena και η ΑΕΚ με ανάρτησή της υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής στο σπίτι.

Πριν από τρία χρόνια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 επέστρεψε στο σπίτι της, στα ιερά της χώματα. Το νέο της γήπεδο, η «Αγιά-Σοφιά - OPAP Arena» άνοιγε τις πύλες της για να υποδεχτεί εκ νέου τους οπαδούς και την ομάδα.

Τρία χρόνια μετά, η ΑΕΚ βιώνει τη σημασία να αγωνίζεται στη φυσική της έδρα, που αποτελεί το κάστρο της.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

30 Σεπτεμβρίου 2022 - 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας

Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!