Η Μίλαν «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Τομόρι

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League, με τους «ροσονέρι» να κάνουν τις κινήσεις τους για να τον κρατήσουν στο Μιλάνο.

Ο Φικάγιο Τομόρι αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της αμυντικής γραμμής της Μίλαν, με τον 27χρονος στόπερ να έχει συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια με τους «ροσονέρι».

Με τις εμφανίσεις του έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από αγγλικές ομάδες, κάτι που αναγκάζει τη Μίλαν να ανοίξει πρόωρα τις συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η Μίλαν θέλει να δώσει στον Τομόρι, συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με αυξημένες απολαβές, ενώ σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Άγγλος στόπερ είναι θετικός στο να ανανεώσει το συμβόλαιό του.