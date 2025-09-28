Με δύο γκολ του Πούλισικ, η Μίλαν παρότι έπαιξε για 35 λεπτά με παίκτη λιγότερο επιβλήθηκε της Νάπολι με 2-1, της έσπασε το «απόλυτο» και είναι πλέον μαζί της στην κορυφή της Serie A.

Σε μια εμφάνιση με την υπογραφή του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, η Μίλαν «κλείδωσε» την Νάπολι και παρότι έπαιξε για μεγάλο διάστημα με παίκτη λιγότερο κράτησε την πολύτιμη νίκη με 2-1. Έτσι, μετά από 5 αγωνιστικές, οι Rossoneri και οι Partenopei ισοβαθμούν στους 12 μαζί με την Ρόμα, ενώ στο -1 είναι η Γιουβέντους.

Στο 3’ ο Πούλισικ θύμισε τον… Μπέιλ της Ρεάλ Μαδρίτης, πέταξε την μπάλα, έφυγε στον χώρο και έδωσε στο κενό τέρμα στον Σαλεμάκερς που είχε εύκολο έργο. Το 1-0 έδωσε φτερά στους γηπεδούχους και αφού στο 11’ ο Μενιάν είπε διπλό «όχι» στους Γκουτιέρεθ-ΜακΤόμινεϊ, στο 27’ ο Φοφανά είχε τεράστια ευκαιρία σε τετ-α-τετ και στο 31’ ο Πούλισκ έκανε το 2-0 έπειτα από προσπάθεια του Πάβλοβιτς και στρώσιμο του Φοφανά. Η Νάπολι είχε την κατοχή αμέσως μετά και από τα δύο γκολ, όμως όχι καθαρές φάσεις.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πήρε τεράστιο πλεονέκτημα στο 57’ αφού ο Εστουπινιάν έκανε πέναλτι και είδε απευθείας κόκκινη καθώς τράβηξε τον Ντι Λορέντζο που ήταν έτοιμος να σκοράρει στην κενή εστία. Στο 60’ ο Ντε Μπρόινε μείωσε από τη βούλα, όμως η Νάπολι στη συνέχεια, με παίκτη περισσότερο, δεν κατάφερε να φτιάξει φάσεις κόντρα στην σεμιναριακή άμυνα της Μίλαν. Χρειάστηκε να έρθει το 91’ και ένα σουτ του Νέρες που βρήκε το δοκάρι για να έχουν μια φάση της προκοπής οι φιλοξενούμενοι, όμως το 2-1 παρένεινε ως το τελικό.