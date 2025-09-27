Μανωλάς: «Η ΑΕΚ έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα»

Ο Στέλιος Μανωλάς, ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της ΑΕΚ, ήταν αυτός που προλόγισε κατά την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου: «Κιτρινόμαυρη φανέλα – Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ», που υπογράφει ο Γεράσιμος Γασπαρινάτος.

Ο 64χρονος παλαίμαχος άσος της Ένωσης, που φόρεσε μια φανέλα κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, αυτήν με τον Δικέφαλο στο στήθος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ΑΕΚ έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα. Τα χρώματα της, το έμβλημα της. Είναι οι μνήμες της μεγάλης Ελλάδας, η Ιστορία αιώνων. Όλοι είμαστε ελάχιστοι μπροστά στην ΑΕΚ, σε αυτή χρωστάμε όλοι. Τώρα ζούμε τις καλύτερες στιγμές της».

Η παρουσίαση του βιβλίου του Γεράσιμου Γασπαρινάτου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Το βιβλίο «Κιτρινόμαυρη φανέλα – Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ» από τις εκδόσεις One Team Publishing παρουσιάζει σε 240 σελίδες όλες τις εμφανίσεις που φόρεσε η ομάδα από την ίδρυσή της το 1924 μέχρι και σήμερα.

Το βιβλίο προλόγισε ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής του συλλόγου Στέλιος Μανωλάς, ενώ η εικονογράφηση έχει γίνει από τον Στράτη Μενίδη. Πρόκειται για μια μοναδική καταγραφή, γεμάτη ιστορικές στιγμές, σπάνιες λεπτομέρειες και πλούσιο υλικό, που αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία της φανέλας με τον Δικέφαλο Αετό.

Παρών στην παρουσίαση ήταν μεγάλες μορφές της ΑΕΚ όπως οι Θωμάς Μαύρος, Στέλιος Μανωλάς, Γιώργος Καραφέσκος, Παντελής Νικολάου, Βασίλης Δημητριάδης, Τάκης Καραγκιοζόπουλος. Από πλευράς διοίκησης έδωσαν το παρών οι Μηνάς Λυσάνδρου, Αντώνης Ηλιόπουλος, Νίκος Παντερμαλής.

Η τιμή του βιβλίου είναι 20 ευρώ και θα διατίθεται από όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία καθώς και από τη Βυζαντινή Γωνιά.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ανοικτό θέατρο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ελληνισμού της Διασποράς (Δεκελείας 152, δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ). Το βιβλίο παρουσίασε ο συγγραφέας μαζί με τους θρύλους του συλλόγου Στέλιο Μανωλά και Κώστα Νικολαΐδη. Συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Κετσετζόγλου.