Άγγιξε το τέλειο η απόδοση του Ζαρουρί στη Βέρνη – Βαθμολογία 9.9 από το flashscore (pic)

Το τέλειο παιχνίδι έκανε με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις ο Άνας Ζαρουρί.

Ο Άνας Ζαρουρί έκανε την καλύτερη, ίσως, εμφάνιση της καριέρας του το βράδυ της Πέμπτης στη Βέρνη, εκεί όπου με δικό του χατ-τρικ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Μαροκινός εξτρέμ έκανε το… τέλειο παιχνίδι, με την ιστοσελίδα flashscore όχι απλά να τον συμπεριλαμβάνει στην καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής στο Europa League, αλλά του έδωσε και την υψηλότερη βαθμολογία, 9.9!

Εξάλλου, με τα τρία γκολ που πέτυχε ο Ζαρουρί, ηγείται και της λίστας των σκόρερ της διοργάνωσης.

Στην καλύτερη ενδεκάδα υπάρχει και δεύτερη παρουσία παίκτη του Παναθηναϊκού, με τον Γιάννη Κώτσιρα να ξεχωρίζει ως αριστερός μπακ, παίρνοντας βαθμολογία 8.4.