Η ατάκα Κόντη στο ημίχρονο: «Ή κερδίζουμε ή πεθαίνουμε»!

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού διόρθωσε τα κακώς κείμενα προηγούμενων αγώνων στην τελική ευθεία των αναμετρήσεων και «έφτιαξε» ψυχολογικά τους παίκτες του, «κλειδώνοντας» τον θρίαμβο.

Η Βέρνη ποδοσφαιρικά έχει μείνει στην ιστορία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1954. Με τα δεδομένα που είχε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό, συνετέλεσε ένα… μίνι θαύμα στη συγκεκριμένη πόλη απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις. Με τη «σφραγίδα» του Χρήστου Κόντη, ο οποίος τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά «έφτιαξε» την ομάδα για να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο τα χαρίσματά της.

Το κομβικό σημείο πέρα από την προετοιμασία και το «διάβασμα» του αγώνα, ήταν το ημίχρονο. Ειδικά σε μια ομάδα που είχε δείξει στα προηγούμενα ματς να χάνει δυναμική, να εμφανίζει φοβίες και να χάνει πολλά στο τέλος των αναμετρήσεων.

Η ψυχολογία του συνόλου ήταν εύθραυστη όπως είχε φανεί στα προηγούμενα ματς. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, ο Έλληνας τεχνικός πρώτα απ’ όλα μίλησε ποδοσφαιρικά. Αναλύοντας στους παίκτες τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν το ματς για να μην προβληματιστούν από την αντίπαλο στο δεύτερο 45λεπτο. Παράλληλα, τους ανέβασε και ψυχολογικά δίνοντας ώθηση στους ποδοσφαιριστές για να βγουν στο γήπεδο με τον τρόπο που το έκαναν.

Αρχικά έδωσε συγχαρητήρια για το πρώτο 20λεπτο του ματς, στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν εκπληκτικός. Γνωρίζοντας πώς θα «σπάει» το πρέσινγκ της Γιουνγκ Μπόις. Παράλληλα, εντόπισε τα λάθη που έγιναν τακτικά κυρίως στα πλάγια μετά το 0-3. Αναλύοντας στους παίκτες τους τρόπους για να καλύψουν σωστά αυτά τα κενά και να φτάσουν χωρίς προβλήματα σε μια άνετη επικράτηση.

Αφού ολοκλήρωσε τις τακτικές αναλύσεις, ασχολήθηκε με την ψυχολογία. Θέλοντας να boostάρει τους παίκτες, για να χειριστεί σωστά τα συναισθήματά τους. Μιας ομάδας που είχε δείξει ξεκάθαρες μεταπτώσεις σε αυτό τον τομέα, οι οποίες και στοίχισαν.

Ο Κόντης αυτό που είπε στους παίκτες του πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο, ήταν το εξής:

«Σήμερα ή κερδίζουμε ή πεθαίνουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Το γκρουπ όπως αποδείχθηκε συσπειρώθηκε, επέδειξε ποδοσφαιρική ψυχραιμία και τελικά όχι απλά έφτασε με άνεση στη νίκη, αλλά σκόραρε και τέταρτη φορά στο ματς. Σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΗ

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Χρήστο Κόντη αυτό ήταν το τέταρτο ματς ως πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Στις δύο σύντομες θητείες του (η δεύτερη είναι σε εξέλιξη) στον πάγκο των «πράσινων».

Ποια ήταν αυτά τα τέσσερα ματς; Τα δύο για το πρωτάθλημα, ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την εποχή Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο με απαίτηση αποτελέσματος για εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής και το δεύτερο χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Αμφότερα τα ματς έληξαν ισόπαλα, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται και να δέχεται ισοφάριση στο τέλος.

Το τρίτο ματς ήταν ο τελικός Κυπέλλου με τον Άρη. Αγώνας απαίτησης τίτλου και ταυτόχρονα δίχως αύριο καθώς αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτούσε το τρόπαιο θα έχανε την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Στο Πανθεσσαλικό έγινε ο Έλληνας τεχνικός ο τελευταίος που έφερε τίτλο στο «τριφύλλι».

Το τέταρτο ματς ήταν φυσικά το ματς της Βέρνης. Στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής. Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με το εντυπωσιακό 4-1 εκτός έδρας.