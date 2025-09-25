Κριτική Παναθηναϊκού: Υπέροχη ομάδα με... πρωτεργάτες Ζαρουρί - Σιώπη - Κώτσιρα!

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-4 την Γιούνγκ Μπόις και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Χρήστου Κόντη. Εκπληκτικός ο Ζαρουρί, πανταχού παρών ο Σιώπης, δημιουργός ο Κώτσιρας.

Αλμπάν Λαφόν: Φέρει τεράστια ευθύνη στο πρώτο γκολ των Ελβετών με την λανθασμένη τοποθέτησή του, όμως έκανε δύο σημαντικές αποκρούσεις (με την πρώτη στο 0-0).

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Αντιμετώπισε προβλήματα στην πλευρά του, με τις προωθήσεις του Γιάνκο να δημιουργούν καλές στιγμές για την Γιούνγκ Μπόις. Έδωσε πράγματα επιθετικά με τα δικά του ανεβάσματα.

Αχμέντ Τουμπά: Είχε δύσκολο έργο, έδωσε πολλές μονομαχίες, κερδίζοντας κάποιες και χάνοντας άλλες.

Ίνγκι Ίνγκασον: Αρκετά καλύτερος από τον Αλγερινό, είχε κάποιες καίριες παρεμβάσεις και έμοιαζε πιο κυριαρχικός στην περιοχή της ομάδας του.

Γιάννης Κώτσιρας: Καταπληκτικό ματς για τον Έλληνα μπακ, που με κάθε σέντρα έμοιαζε να προσφέρει... έτοιμο γκολ στους συμπαίκτες του. Έτρεξε πολύ και όλα του τα ανεβάσματα έφεραν ευκαρίες ή γκολ για το «Τριφύλλι».

Μανώλης Σιώπης: Σπουδαίο ματς για τον Έλληνα χαφ, που ήταν πραγματικά... πανταχού παρών στον αγωνιστικό χώρο. Κέρδισε πάρα πολλές μονομαχίες, έδωσε κατοχές στον Παναθηναϊκό και ήταν συγκλονιστικός μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Ρενάτο Σάντσες: Το ξεκίνημά του ήταν καταπληκτικό, με τις επαφές του με την μπάλα να είναι σχεδόν αλάνθαστες. Γενικά έδωσε πολλά πράγματα δημιουργικά, βοήθησε τους συμπαίκτες του, αλλά φέρει ευθύνη στην φάση του 1-3.

Τάσος Μπακασέτας: Συνέβαλε κι αυτός στην εξαιρετική επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, με το 0-3 να προέρχεται από δικό του σουτ και ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα.

Ανάς Ζαρουρί: Η καλύτερή του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα. Είχε αυτοπεποίθηση, έκανε ωραίες ατομικές ενέργειες, πέτυχε τρία γκολ με άψογα τελειώματα και γενικά ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του.

Ματέους Τετέ: Πολύ ανεβασμένος και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που ειδικά στο καταιγιστικό πρώτο 20λεπτο της ομάδας είχε κομβική συμμετοχή σε κάθε επίθεση. Ταλαιπώρησε πολύ τους αντιπάλους του, έβλεπε γήπεδο και ήταν εκ των διακριθέντων του Παναθηναϊκού.



Κάρολ Σφιντέρσκι: Μέσα σε όλες τις φάσεις ο Πολωνός στράικερ, που έδωσε μάχες με τους αντίπαλους αμυντικούς, πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ και γενικά είχε πάρα πολύ θετική παρουσία.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Αρκετά καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε, κέρδισε κατοχές και έδωσε ηρεμία στην ομάδα.

Σίριλ Ντέσερς: Δραστήριος στο διάστημα που έπαιξε, δίχως να χρειαστεί να κάνει πολλά.

Πέδρο Τσιριβέγια: Συνέβαλε στο «παγώσει» ο Παναθηναϊκός τον ρυθμό και να διαχειριστεί το προβάδισμά του.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Καλή η παρουσία του στα λίγα λεπτά που έπαιξε.

Βισέντε Ταμπόρδα: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.