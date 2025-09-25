Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο, Ζαρουρί και φουλ ροτέισον η 11άδα για Γιούνγκ Μπόις

Οκτώ φρέσκα πρόσωπα από τον Χρήστο Κόντη στη Βέρνη, που δίνει φανέλα βασικού σε Λαφόν, Κώτσιρα, Ίνγκασον, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί και Σφιντέρσκι κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Γιούνγκ Μπόις, με στόχο φυσικά να φύγει από την Ελβετία με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Χρήστος Κόντης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φακούντο Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Μλαντένοβιτς και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Ίνγκασον να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σιώπης, Σάντσες και Μπακασέτας, με τους Ζαρουρί και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Τζούρισιτς και Ντέσερς.

Η ενδεκάδα της Γιούνγκ Μπόις: Κέλερ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Χάντζαμ, Μέιλς, Γκίγκοβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρο, Μπεντιά, Φασνάχτ.

Στον πάγκο για την Γιούνγκ Μπόις: Λίντνερ, Μαρζίνο, Άντριους, Κόρντοβα, Κόλεϊ, Πεχ, Τσίμπα, Λόπερ, Ραβελόσον, Μάμπουα.