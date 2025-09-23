Παπαδόπουλος: «Συνολικά η παρουσία μας ήταν καλή, αλλά η ήττα είναι ήττα»

Ο Σούλης Παπαδόπουλος μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στον Άρη και την προσπάθεια της ομάδας του στο Βικελίδης

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής της Μαρκό, μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον Άρη στη συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά:

«Ανταποκριθήκαμε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πρεσάροντας τον Άρη έτσι όπως θέλαμε και δεχθήκαμε ένα γκολ στις αρχές το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Κι όταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας δέχεται γκολ τόσο νωρίς, το σκορ ξεφύγει. Εμείς αντιδράσαμε και είχαμε τις ευκαιρίες να σκοράρει. Μιλήσαμε στο ημίχρονο με τα παιδιά γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή ο Άρης θα έβαζε τα βαριά χαρτιά του στο γήπεδο. Περιμέναμε τη στιγμή μας αλλά ήρθε η αποβολή. Συνολικά η παρουσία μας ήταν καλή αλλά η ήττα είναι ήττα. Δείξαμε ότι δεν ήταν τυχαία η ισοπαλία με τη Λάρισα γιατί κι εκεί ήμασταν καλοί. Στόχος μας είναι το Πρωτάθλημα αλλά στο Κύπελλο… ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται»