Διοικητικό «αδιέξοδο» στον Ιωνικό, Γενική Συνέλευση από τον Ερασιτέχνη!

Κίνδυνος να μείνει «ακέφαλη» η ομάδα της Νίκαιας με το που άρχισε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής και πριν από το ντέρμπι με τον Εθνικό στη Νεάπολη (28/9, 19:00), καθώς η πλευρά του Ιωάννη Τσιριγώτη δεν υπογράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό που τον θέτει ως διαχειριστή, ενώ ο έτερος χορηγός, Δημήτρης Κουλούρης, θέλει τα ηνία με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας!

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ιωνικού που περιμένει προτάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα και την ερχόμενη Παρασκευή (26/9, 19:30) συγκαλεί Γενική Συνέλευση με δυο βασικά θέματα προς συζήτηση στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου:

«Ανακοίνωση

Προς ενημέρωση των μελών του Ερασιτέχνη Ιωνικού και όλων των φιλάθλων.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του Ερασιτεχνικού Σωματείου και με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε, ως το Ερασιτεχνικό Τμήμα της ομάδας που φέρει και την ευθύνη λειτουργίας του.

Από τις 23 Ιουλίου, η πλευρά του χορηγού κ. Ιωάννη Τσιριγώτη είχε λάβει γνώση και είχε στα χέρια της το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο όφειλε να υπογράψει ώστε να λειτουργεί νόμιμα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Παρά τις τέσσερις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα αυτό και τις συνεχείς οχλήσεις εκ μέρους μας, το συμφωνητικό δεν υπεγράφη.

Με δεδομένη την έως τότε ορθή συμπεριφορά του κ. Τσιριγώτη, επιδείξαμε ευελιξία, παρά τις αντιρρήσεις μελών του συλλόγου, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και να προστατευθεί ο Ερασιτέχνης.

Ο Ερασιτέχνης Ιωνικός ουδέποτε είχε γνωρίσει τον κ. Δημήτρη Κουλούρη, ο οποίος παρουσιαζόταν μέσω των κοινωνικών δικτύων ως «συμπαίκτης» του κ. Τσιριγώτη. Η πρώτη επαφή μαζί του έγινε κατόπιν αιτήματός του προς το Διοικητικό Συμβούλιο για συνάντηση. Η πλευρά του κ. Τσιριγώτη είχε ενημερωθεί, αλλά δεν επιθυμούσε να παραβρεθεί.

Κατά τη συνάντηση αυτή, που αρχικά είχε χαρακτήρα γνωριμίας, ο κ. Κουλούρης εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί το υπάρχον καθεστώς και ότι σκοπεύει να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο τον ενημέρωσε ότι μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί μονομερώς, αλλά απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ όφειλε προηγουμένως να ενημερωθεί και ο μέχρι τότε συνεργάτης του.

Την επόμενη ημέρα, στα γραφεία του συλλόγου έφτασε με ηλεκτρονικό μήνυμα από εταιρεία του κ. Κουλούρη η επίσημη πρόθεσή του να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώθηκε η πλευρά του κ. Τσιριγώτη.

Ακολούθησαν συνεχείς συναντήσεις με το νομικό τμήμα του συλλόγου μας, καθώς και μία με το νομικό τμήμα της πλευράς Τσιριγώτη. Όλοι οι νομικοί, συμπεριλαμβανομένου και του δικηγόρου του κ. Τσιριγώτη, μας διαβεβαίωσαν ότι η μη υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, παρότι το είχε στα χέρια του επί τόσο μεγάλο διάστημα, συνιστά άρνηση. Δεδομένου δε ότι έχει κατατεθεί νέα πρόταση, το Καταστατικό του συλλόγου ορίζει ότι το ζήτημα πρέπει να τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αυτών, καλούνται όλα τα μέλη του Ερασιτέχνη Ιωνικού την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στην Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Συζήτηση και εκλογική διαδικασία για το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Β. Ψήφος εμπιστοσύνης για τις ενέργειες του Δ.Σ. κατά το διάστημα των 94 ημερών που βρίσκεται στη διοίκηση της ομάδας μας.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν επίσημη πρόταση για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ιωνικού, παρακαλούνται να την υποβάλουν έως την Πέμπτη, ώρα 15:00, στο επίσημο email του Ερασιτέχνη Ιωνικού:

[email protected]»