Ο Καρβαχάλ απολογήθηκε με... καθυστέρηση για την αποβολή του κόντρα στη Μαρσέιγ

Ο Ντάνι Καρβαχάλ ζήτησε συγγνώμη τέσσερις ημέρες μετά την κόκκινη κάρτα του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μαρσέιγ (2-1), στην πρεμιέρα της League phase του Champions League.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη μέρα, την αποβολή στο Champions League», είπε ο Καρβαχάλ και πρόσεσε: «Είναι απαράδεκτο σε έναν τέτοιο αγώνα και από εμένα». Ας χρησιμεύσει αυτό ως μάθημα για να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, τουλάχιστον το ξεπεράσαμε. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια και κέρδισε τον αγώνα».

Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, Τζερόνιμο Ρούλι στην περιοχή του πέναλτι. Στη συνέχεια χτύπησε με το κεφάλι τον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, ο οποίος έπεσε στον χορτάρι, με αποτέλεσμα ο Καρβαχάν να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα.