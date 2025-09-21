MENU
ΑΝΑΛΥΣΗ LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Λάμπρος Κατσώνης» / Novasports Prime HD
4η αγωνιστική
Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
4 0
ΟΦΗ
ΟΦΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ LIVE
Διαιτητης
  • Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
  • VAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
  • Φωτόπουλος Ανδρέας (Αθηνών)
  • Στάικος Κωνσταντίνος (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Σκορερς
  • 1' Λαγιούς
  • 69' Όζμπολτ
  • 79' Πεντρόσο
  • 83' Μανθάτης
Κιτρινες καρτες
  • 67' Όζμπολτ
Κιτρινες καρτες
  • 11' Νους
  • 12' Χατζηθεοδωρίδης
Κοκκινες καρτες
  • 26' Χριστογιώργος
  • 46' Νους
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία! Ο Λεβαδειακός πέτυχε νέα «τεσσάρα», αυτή τη φορά με «θύμα» τον ΟΦΗ, σκαρφαλώνοντας στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας!

Περισσότερα σε λίγο...

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0