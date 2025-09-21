Live: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Λάμπρος Κατσώνης» / Novasports Prime HD
4η αγωνιστική
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
0 0
ΟΦΗ
Διαιτητης
- Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
- VAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
- AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
- Φωτόπουλος Ανδρέας (Αθηνών)
- Στάικος Κωνσταντίνος (Λάρισας)
Τεταρτος
- Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Σκορερς
- 1' Λαγιούς
Κιτρινες καρτες
- 11' Νους
- 12' Χατζηθεοδωρίδης
Κοκκινες καρτες
- 26' Χριστογιώργος