Κωνσταντέλιας: «Μας έλειψε η τελική πάσα - Θα προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης»

Η τελική πάσα ήταν εκείνη που έλειπε από τον ΠΑΟΚ στην ισοπαλία (0-0) με τον Παναιτωλικό σύμφωνα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος παράλληλα μίλησε για την επικείμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον Δικέφαλο, τονίζοντας πως θα προσφέρει πολλά στην ομάδα χάρη στην ποιότητα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το τι έλειπε από τον ΠΑΟΚ: «Μόνο το γκολ. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μας έλειψε η τελική πάσα. Το παιχνίδι θα μπορούσε να ξεφύγει, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε».

Για το αν η ήττα από τον Λεβαδειακό έφερε πίεση στην ομάδα: «Σίγουρα υπάρχει πίεση στην ατμόσφαιρα. Εμείς σαν ομάδα προσπαθούμε να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που βρίσκεται δίπλα μας και μας υποστηρίζει».

Για το αν άλλαξε κάτι αναφορικά με το σκοράρισμα την φετινή σεζόν: «Δεν άλλαξε κάτι. Πιστεύω θα βρούμε αργά η γρήγορα γιατί δημιουργούμε πάρα πολλές φάσεις».

Για το τι συνέβη με την Στουτγκάρδη: «Νομίζω δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαι στον ΠΑΟΚ και θέλω να δίνω τα πάντα για την ομάδα».

Για τον Ζαφείρη: «Ανυπομονώ να παίξουμε ως συμπαίκτες. Έχει μεγάλη ποιότητα και θα προσφέρει πολλά στην ομάδα».