«Πεντάρα» η Κ19 της ΑΕΚ

Τρίτη συνεχόμενη νίκη πέτυχε η Κ19 της ΑΕΚ η οποία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26, διέλυσε με 1-5 το αντίστοιχο τμήμα της ΑΕΛ, στο γήπεδο της Τερψιθέας στη Λάρισα.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 8' με γκολ του Ποντίκα, η Ενωση αντέδρασε εντυπωσιακά και σημείωσε πέντε γκολ, φτάνοντας έτσι στο πιο ευρύ σκορ του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Ο Ζώης Καραργύρης σκόραρε στο 19' και στο 31' -φτάνοντας έτσι τα πέντε γκολ σε τρεις αγώνες- και έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ πριν το ημίχρονο.



Στο δεύτερο μέρος η ομάδα μας κυριάρχησε απόλυτα και πέτυχε άλλα τρία γκολ, με τους Ζουριδάκη (51') Τσαραμανίδη (64') και Ποριάζη (74'). Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ έφτασε στους εννέα βαθμούς και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.



ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (69' Παναγιωτόπουλος) Σαμουργασίδης (77' Αγιούμπα) Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Κολιμάτσης, Γκολφίνος (69' Ποριάζης) Βλιώρας (61' Χριστακόπουλος) Καραργύρης, Παλαιολόγου (77' Λούπας) Ζουριδάκης.