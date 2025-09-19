Τι ισχύει με Κωνσταντέλια - Ντεσπόντοφ: Τι ετοιμάζει ο Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα της Λιβαδειάς (4-1) και να βγάλει άμεσα αντίδραση. Η αυριανή αναμέτρηση (20:30) με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επανέλθει η ηρεμία και να έρθει το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, καθώς η ενδεκάδα θα είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που παρουσιάστηκε στη Λιβαδειά. Η βαριά ήττα θεωρείται εσωτερικά μια «πολύ κακή στιγμή» που δεν πρέπει να έχει συνέχεια...

Στα αγωνιστικά, επιστρέφουν κομβικοί παίκτες όπως οι Παβλένκα, Οζντόεφ, Γιακουμάκης, Λόβρεν και Κωνσταντέλιας, μαζί με τους Μεϊτέ και Μπάμπα που αγωνίστηκαν ως αλλαγές στο τελευταίο μισάωρο με τον Λεβαδειακό. Ο Κωνσταντέλιας δε, ήταν η μεγάλη απουσία του Δικεφάλου στα δύο τελευταία παιχνίδια με ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Κι αν κόντρα στους Κρητικούς, ο ΠΑΟΚ τα πήγε περίφημα και κατάφερε να... μακιγιάρει εξαιρετικά την απουσία του, δεν συνέβη το ίδιο και στο ματς Κυπέλλου. Από την άλλη, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν είναι ακόμη έτοιμος για το αυριανό (20/10) παιχνίδι και φαίνεται πως στοχεύει στις αναμετρήσεις της επόμενης εβδομάδας. Ο Κένι μπήκε εσχάτως στα... πιτς λόγω ίωσης και φαντάζει αδύνατο να προλάβει τον Παναιτωλικό.

Απαντήσεις στο γήπεδο!

Οι παίκτες δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την εμφάνιση και κυρίως για το βαρύ σκορ. Στα αποδυτήρια και στην προπόνηση αναγνώρισαν ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς εξέφρασε δημόσια την άποψη του γκρουπ, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η ήττα, αλλά η αδυναμία αντίδρασης. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πλέον αναμένει να δει μια διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά. Και η απάντηση πρέπει να δοθεί στο γήπεδο, με τρόπο που θα δείξει ότι το παιχνίδι στη Λιβαδειά ήταν μια κακή παρένθεση, ένα στίγμα που πρέπει να «σβήσουν» από πάνω τους...

