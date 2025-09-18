Ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα για να στήσουν μπλόκο στην ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για τον μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την ΑΕΚ που είναι στο στόχαστρο.

Λένε, πως ακόμα και αυτό που γουστάρεις περισσότερο, κάποια στιγμή το βαριέσαι. Θα έλεγα σε όσους υποστηρίζουν τέτοια πράγματα, να το σκεφτούν καλύτερα. Να δουν πόσα φοβερά και απίθανα συμβαίνουν στον μαγικό χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να κατανοήσουν πως ποτέ τα πράγματα δεν μένουν στάσιμα. Ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα, φτιάχνοντας αφηγήματα όπου δεν αφήνουν την αλήθεια να χαλάσει μια όμορφη ιστορία, ζούμε ένα όνειρο. Κάποιες φορές η ΑΕΚ χαλάει την μανέστρα, αλλά θα την βρουν την άκρη.

Βλέπετε τι συμβαίνει σταθερά εδώ και λίγες ημέρες; Η μία ομορφιά μετά την άλλη. «Είσαι τοξικός και δεν σου αρέσει το πρωτάθλημα» βιάζονται να με κατηγορήσουν κάποιοι. Μάλλον επειδή στην όμορφη κατάσταση που έχουν φτιάξει και τους βολεύει, αν καταθέτεις στοιχεία και αποκαλύπτεις τα απίθανα που συμβαίνουν, στοχοποιείσαι και επιχειρούν να σε βγάλουν τρελό. Οι ίδιοι, που κάποτε μας έλεγαν πως δεν υπήρξε Βαρδινογιαννισμός, οι άλλοι που πιστεύουν πως λησμονήσαμε τις μέρες της παράγκας, όσοι πιστεύουν πως το ποδόσφαιρο άρχισε την τελευταία 15ετία. Ας είναι.

Στο μικρό γαλατικό χωριό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να λες την αλήθεια σου. Να φωνάζεις και να μην τους αφήνεις σε χλωρό κλαρί. Να υπάρχει ένας οργανισμός που δεν θέλει να συμβιβαστεί με τα λίγα, αλλά θέλει να διεκδικήσει τα πάντα. Οσα του ανήκουν και όσα αξίζει. Καταλαβαίνω πως ο καθένας – ανάλογα και από πού επιλέγει να ενημερώνεται - μπορεί να έχει κατά νου διάφορα πράγματα. Αλλά υπάρχουν απόψεις, πεποιθήσεις και δεδομένα. Ας μιλήσουμε με αυτά.

Η μαγεία με τις κάρτες

Ελεγα πριν από μέρες για το πώς είναι δυνατόν η ΑΕΚ να έχει τόσες κάρτες σε τρεις αγωνιστικές. Να έχει έξι κάρτες, παίζοντας δύο ματς με μικρομεσαίους αντιπάλους στην έδρα της, ένα εκτός έδρας και βέβαια κανένα ντέρμπι. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός παραμένει στο μηδέν. Κατά σατανική σύμπτωση, ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος που ακολουθεί με μόλις τρεις. Και μόλις έρχεται ματς με ξένο διαιτητή, που δεν δίνει εύκολα κάρτες όπως με είχαν ενημερώσει, τρεις με τη μία για τον Ολυμπιακό. Φαντάσματα και κακοπροαίρετοι.

Ασε που μετά βλέπεις, πως ο Ολυμπιακός έχει μία κόκκινη υπέρ του και μία στο Τσάμπιονς Λιγκ, τις κάναμε δύο. Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ έχουν δεχθεί συνολικά εννιά κάρτες και μια ακόμη που ήταν η δεύτερη με τον Ατρόμητο, άρα μετράει και μια αποβολή υπέρ του. Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού έχουν δεχτεί οκτώ κάρτες και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ πέντε. Όλα σωστά μοιρασμένα και ο… μουτζούρης πίσω. Αλλά εδώ θα πείτε στο Αιγάλεω, ο Κατοίκος έδωσε περισσότερα φάουλ (και κάρτες εννοείται) αντί της ομάδας από την μικρότερη κατηγορία.

Κάποιος μπορεί να πει, ότι όλα αυτά συμβαίνουν επειδή η ΑΕΚ έχει «κοφτήρια» και χτυπούν ασταμάτητα. Κάποιος άλλος, μπορεί να λύσει και το κουίζ που τέθηκε μέσω ιστοσελίδας που ασχολείται εντόνως με τα του παρασκηνίου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάτι για σημαδεμένες κάρτες ανέφερε, για καταστάσεις που αφορούν μια ομάδα και την ρεβάνς από μια άλλη που συνεργάστηκε παλιότερα. Σπάω το κεφάλι μου να κολλήσω τις τελείες και να λύσω τον γρίφο, αλλά μάλλον όλα αυτά είναι στην σφαίρα της νοσηρής φαντασίας μου.

Ο Ζαμπαλάς, ο Παναθηναϊκός και το μπούλινγκ

Σε άλλα νέα, ο ΠΑΟΚ εισέπραξε τέσσερα από τον Λεβαδειακό και υπήρξαν γιούχες και αποδοκιμασίες. Παρά τις άοκνες προσπάθειες του Ζαμπαλά, που και πέναλτι έδωσε και καθυστερήσεις κράτησε ως άλλος Κατσικογιάννης. Και όπως είδαμε και το περασμένο Σάββατο στο Φάληρο, ο Ζαμπαλάς είναι παιδί εντάξει, αλλά δεν γουστάρει τις φωνές και την ένταση που δημιουργείται γύρω από την κάμερα του VAR σε κάποια παιχνίδια.

Ακόμα και ο Παναθηναϊκός, με τα τόσα ζητήματα που του έχουν προκύψει, έχει ένα κομμάτι του που ψάχνεται πολύ για να αναδείξει θέματα που αφορούν την ΑΕΚ. Υπερβολική ένταση, θαρρείς και μπορεί να θεωρήσει κάποιος πως γίνεται ουρά μιας κατάστασης, που σίγουρα κερδισμένο δεν τον βγάζει. Για την υπόθεση Παπαπέτρου αναφέρομαι, που είδα πως έγινε σημαία από συγκεκριμένες μερίδες του αθλητικού κόσμου.

Πες, πες, κάτι θα μείνει. Εκραξαν και τιμώρησαν τον Πολυχρόνη, επειδή έδωσε μεν πέναλτι ορθά για την ΑΕΚ, αλλά δεν τιμώρησε με κάρτα τον παίκτη του Πανσερραϊκού. Δηλαδή, που είναι η εύνοια. Γιατί σίγουρα κάπου θα πήρε το μάτι σας, κάποιο συνωμοτικό και δήθεν πονηρό για τον Πολυχρόνη. Πήρε σειρά ο Παπαπέτρου, που υποτίθεται έπρεπε να αφήσει το πλεονέκτημα στην Λιβαδειά. Κανείς βέβαια δεν αναφέρει, πως γκολ δεν υπήρξε. Και εάν υποτίθεται θα συνεχιζόταν η φάση, θα υποδείκνυαν οφσάιντ. Αλλά θα πείτε, εδώ ο Λανουά είπε πως οι παίκτες της ΑΕΚ σταμάτησαν, αλλά όλοι το «έθαψαν». Είπαμε για την αλήθεια και την ιστορία μας.

Η «κυκλωμένη» Λάρισα και η αήττητη ΑΕΚ

Όλα αυτά βέβαια, δεν συμβαίνουν στην τύχη. Οι αδέκαστες ψυχές που έχουν βάλει στο μάτι τις διαιτησίες της ΑΕΚ και «καγχάζουν» για να δημιουργήσουν κλίμα, έχουν κυκλώσει την Λάρισα. Οπου μπαίνει ο νιου έντρι Μόσχου και στο VAR η ήρεμη, σταθερή, αξιόπιστη επιλογή που λέγεται Φωτιάς. Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη αγωνία γι’ αυτό το παιχνίδι. Πολλοί ποντάρουν πως θα μπορέσει να έρθουν τα πράγματα έτσι, ώστε να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ.

Εδώ έσπευσε η διοίκηση της συμπαθούς κατά τα λοιπά Λάρισα, να ρίξει λάδι στην φωτιά από νωρίς. Να μιλήσει για ματς αποδείξεων, αγωνιστικών και εξωαγωνιστικών. Εκανε λόγο για δόλιες συμπεριφορές, για πολλά φοβερά και απίθανα. Κάπου πέρασε σε κάποιες «μεταφράσεις», πως δεν αφορούσε την νυν διοίκηση της ΑΕΚ, αλλά την παλιά. Δηλαδή, ούτε του τρελού. Είπαμε να προσέχεις τους φίλους σου, αλλά ας τηρηθούν έστω τα προσχήματα.

Με τούτα και με εκείνα, η ΑΕΚ πέρασε χωρίς απώλειες στην σωματική ακεραιότητα των παικτών της από το χωράφι του Αιγάλεω. Μου έλεγε φίλος πως μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί μελλοντικά για αγρόκτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει άδικο. Αν και τα πρόβατα ίσως δυσανασχετούσαν για το κακοτράχαλο του υποτιθέμενου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Η ΑΕΚ έδειξε σοβαρότητα. Μου άρεσε ο Πενράις, κρατάω θετικά στοιχεία για την παρουσία του Γκρούγιτς και του Χρυσόπουλου.

Με τον Χρυσόπουλο, τον Μπρινιόλι, τον Κοσίδη και βέβαια τον Ζοάο Μάριο, ο Νίκολιτς έχει δώσει ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Υπάρχουν θέματα, αλλά φαίνεται πως δεν κάθεται να συζητά για το τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, αλλά στρέφεται σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Εχει πλέον επιλογές, έχει πολλά να κάνει μέσα σε λίγο διάστημα, θα χρειαστούν όλοι. Το σημαντικό είναι πως η ΑΕΚ αισίως έφτασε τα δέκα αήττητα παιχνίδια και συνεχίζει ακάθεκτη. Και πάει για την Λάρισα τραγουδώντας Φωτιά με Φωτιά.