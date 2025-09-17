Στο επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Ατρόμητο, ο Παναγιώτης Τσαντίλας σκόραρε δύο φορές και βοήθησε τον Ατρόμητο να επικρατήσει εύκολα με 4-2 της Ελλάς Σύρου.

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με την League phase, αλλά και η υποχρεωτική παρουσία Ελλήνων παικτών στην αποστολή είναι ότι πρέπει για να δούμε να ξεπετάγονται νέα πρόσωπα.

Στο Περιστέρι, ο Παναγιώτης Τσαντίλας άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και κέρδισε -σε πρώτη φάση- τα 15 λεπτά δημοσιότητας στα οποία έχουν όλοι δικαίωμα σύμφωνα με την ρήση του Άντι Γουόρχολ.

Ο 21χρονος επιθετικός, ο οποίος παίζει από τα 11 στα τμήματα υποδομής του Ατρομήτου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 4-2 επί της Ελλάς Σύρου, που έκανε την δική της αξιοπρεπή προσπάθεια στο Περιστέρι στην παρθενική φορά στην ιστορία της που αντιμετώπισε ομάδα από την Super League.

Το σκορ άνοιξε στο 14ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, οι γηπεδούχοι έπαιξαν βόλεϊ με κεφαλιές εντός περιοχής και ο Τσακμάκης από κοντά έκανε το 1-0.

Από ωραία κάθετη του Μπάκου, ο Τσαντίλας με ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας και άμεσο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου (44’) που βρήκε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με απευθείας φάουλ του Παλμεζάνο (3-0).

Ο Ατρόμητος συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Μπάκου ξέφυγε ωραία από τα αριστερά και έκοψε όμορφα στον Τσαντίλα (46’) για το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση για το 4-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν στην συνέχεια δύο ακυρωθέντα γκολ για να ανεβάσουν κι άλλο τον δείκτη του σκορ, όμως σταδιακά χαλάρωσαν και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν και κέρδισαν τις εντυπώσεις στο τέλος.

Μία κεφαλιά του Γώγου μετά από εκτέλεση κόρνερ (80’, 4-1) και ένα ωραίο πλασέ του Τσιαντούλα (83’) έφερε το τελικό 4-2, με τους Συριανούς να κυριαρχούν στο τελευταίο δεκάλεπτο και να έχουν δύο καλές στιγμές για να βρουν και τρίτο τέρμα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί (46’ Μίχορλ), Τσιγγάρας (56’ Καραμάνης), Μπακού, Παλμεζάνο (63’ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Γαρουφαλιάς, Μπάμπης, Γκέζος, Γώγος, Μούντριχας, Σκόνδρας, Τριμμάτης, Βερνάρδος, Βλάχος, Ζαφείρης.