Σίμος: «Είχαμε συνέπεια στο πλάνο μας, συνεχίζουμε αγώνα με τον αγώνα»

Ο προπονητή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος, παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της νικηφόρας (4-0) «πρεμιέρας» απέναντι στην Πάφο για το UEFA Youth League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ποτέ δεν είναι εύκολο στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν ξεκινάς ένα θεσμό τέτοιο που όπως είπα και πριν, ο σεβασμός που έχει η ομάδα μας τα τελευταία τρία χρόνια με βάση τις επιτυχίες που έχουμε, αυτά τα σπουδαία πράγματα που έχουμε πετύχει, πάντα υπάρχει αυτό το στρες, αυτή η αδρεναλίνη του πρώτου αγώνα.

Το σημαντικό ήταν ότι οι ποδοσφαιριστές μας είχαν μια συνέπεια στο πλάνο, μια πίστη σε αυτό και νομίζω ότι το σκορ είναι δίκαιο.

Εμείς πήραμε τους τρεις πρώτους βαθμούς έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει θα χαρούμε λίγο και από σήμερα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι του πρωταθλήματος που έρχεται. Συνεχίζουμε αγώνα με τον αγώνα, τώρα έχουμε το πρωτάθλημα μπροστά μας προχωράμε για τη νίκη σε κάθε ματς που έχουμε».