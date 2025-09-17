Την απόλυτη ανατροπή έκανε η Καραμπάχ στο «Ντα Λουζ», αφού με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο έκοψε τα «φτερά» των «Αετών» και έφυγε με το τρίποντο (2-3).

Μπορεί στην αρχή να φαινόταν πως η Μπενφίκα θα μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις στο Champions League, όμως οι Αζέροι είχαν άλλα σχέδια και και πανηγύρισαν εκείνη τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ο αγώνας

Την καλύτερη δυνατή εκκίνηση έκανε η Μπενφίκα στον αγώνα, αφού μόλις στο 6ο λεπτό ο Σουντάκοφ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπαρενετσέα βρέθηκε μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Αυτό το γκολ έδωσε ώθηση στο σύνολο του Λάγκε, που έτρεξε για ένα δεύτερο γρήγορο γκολ, όσο ακόμη οι αντίπαλοι δεν είχαν συνέλθει. Πράγμα το οποίο έγινε δέκα λεπτά αργότερα.

Ο Παυλίδης στο 16' έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι και νίκησε τον Κοχάλσκι κάνοντας το 2-0.

Η Καραμπάχ πάλεψε να βρει ένα γκολ που θα την βάλει ξανά στον αγώνα και να μην αφήσει την Μπενφίκα να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 30' ο Ντουράν «έσπασε» την μπάλα στον Αντράντε και εκείνο με όμορφο πλασέ κατάφερε να βρει δίχτυα και να μειώσει σε 2-1.

Έκτοτε η Καραμπάχ βρήκε καλύτερα πατήματα στο γήπεδο και περιόρισε αρκετά την ορμή της Μπενφίκα σε σχέση με τα πρώτα λεπτά.

Με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Καραμπάχ, αφού στο 46' ο Ντουράν έκανε το 2-2 και έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Κάτι που έδωσε την κατάλληλη ψυχολογία στην ομάδα του να κυνηγήσει περισσότερες μπάλες και να κλείσει τους χώρους για την Μπενφίκα.

Η πορτογαλική ομάδα πάλεψε να βρει τον τρόπο να ξαναμπεί μπροστά στο σκορ αλλά δεν είχε τις λύσεις που έψαχνε.

Αυτό βοήθησε την Καραμπάχ που στο 86' έκανε την απόλυτη ανατροπή, αφού ο Καστσούκ έκανε το 2-3 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Μπενφίκα (Λάγκε): Τρούμπιν, Ντέντις, Σίλβα, Οταμέντι, Ντάχι, Ρίος, Μπαρενετσέα, Αουρσνένς, Σουντάκοφ, Σχέλντεραπ, Παυλίδης

Καραμπάχ (Κουρμπάνοφ) Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάδα, Μεντίνα, Καρφαλούλιγιεβ, Μπικάλχο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε, Μπόρχες, Ζουμπίρ, Ντουράν