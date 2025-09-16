Ο Χερόνιμο Ρούγι έκανε εμφάνιση καριέρας στο «Μπερναμπέου», όμως δύο πέναλτι του Μπαπέ νίκησαν τον… ανίκητο Αργεντινό και έδωσαν την Ρεάλ Μαδρίτης την νίκη στην πρεμιέρα επί της Μαρσέιγ με 2-1.

«Θα πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι» για να φύγουμε με αποτέλεσμα από την Μαδρίτη σχολίασε προφητικά πριν από την πρόκληση του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και αυτός που τον άκουσε ήταν ο τερματοφύλακας της ομάδας του.

Ο Ροντρίγκο Ρούγι έκανε εμφάνιση καριέρας, ειδικά στο πρώτο μέρος όπου έκανε 10 επεμβάσεις, έμοιαζε απροσπέλαστος απέναντι σε μία Ρεάλ Μαδρίτης που έμοιαζε να χάνει την ψυχραιμία της, όσο περνούσε το παιχνίδι.

Κόντρα στην ροή του ματς, ο Τίμοθι Γουέα έβαλε την Μαρσέιγ μπροστά στο σκορ (22’, 0-1) και όλα έδειχναν ένα τέλειο γαλλικό ριφιφί.

Ωστόσο, οι παίκτες από την ομάδα της Μασσαλίας δεν κατάφεραν να διαχειριστούν δύο από τις πιο απλές φάσεις μέσα στην περιοχή τους και έχασαν την ευκαιρία για ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Ένα ερασιτεχνικό μαρκάρισμα του Κοντογκμπιά στον Ροντρίγκο, ο οποίος κατευθυνόταν εκτός περιοχής χάρισε το πρώτο πέναλτι από το οποίο ήρθε το 1-1 από τον Μπαπέ (29’) και λίγο πριν το τέλος ήρθε ένα νέο… δώρο.

Λίγο μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα του Καρβαχάλ για κουτουλιά στον Ρούγι (72’) κι ενώ η Μαρσέιγ άρχισε να γίνεται το αφεντικό της αναμέτρησης, ένα χέρι του Μεντίνα έφερε την… καταστροφή.

Ο Μπαπέ ήταν και πάλι ψύχραιμος από την λευκή βούλα (79’, 2-1) και η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε ένα παιχνίδι που είχε στραβώσει από όλες τις πιθανές μεριές, αφήνοντας την Μαρσέιγ με την πίκρα ότι ίσως άξιζε κάτι περισσότερο…