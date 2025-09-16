Ηρακλής: Τραυματίστηκε ο Ντουρμισάι ενόψει Καβάλας

Ο Φιορίν Ντουρμισάι τραυματίστηκε στην πρεμιέρα του Ηρακλή στη Super League 2 απέναντι στον Αστέρα Β' και θα απουσιάσει όπως όλα δείχνουν από το παιχνίδι κόντρα στην Καβάλα.

Οι «Κυανόλευκοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τον Βόρειο Όμιλο, ψάχνοντας παράλληλα και προπονητή μετά και την αποχώρηση του Μπάμπη Τεννέ, με τους Ντίμη Κωνσταντόπουλου και Άκη Στολτίδη να δίνουν τις οδηγίες στους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τρίτης (16/9).

Στο μέτωπο των τραυματισμών πέρα από το όνομα του Ουές, ήρθε να προστεθεί και αυτό του Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος στο πρώτο μέρος του ισόπαλου ματς με τον Αστέρα B στο Καυτανζόγλειο έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Μάναλη να περνά στη θέση του, με το πρόβλημα του να εντοπίζεται στο δικέφαλο.

Πλέον στον Ηρακλή περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής για να διαφανεί το μέγεθος του τραυματισμού του και πόσο καιρό θα μείνει εκτός, κάτι που σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί στον επερχόμενο εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Καβάλα.