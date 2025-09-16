Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο, η κατάκτηση του Youth League δημιούργησε σεβασμό»

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου για την παρουσία της ομάδας του στο UEFA Youth League και στάθηκε στο γεγονός πως ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2024.

Ο έμπειρος τεχνικός σε επίπεδο Ακαδημίας και όχι μόνο, στάθηκε στον σεβασμό που έχει φέρει απ’ όλη την Ευρώπη η κατάκτηση του UEFA Youth League.

Παράλληλα ανέφερε πως ο προσωπικός του στόχος είναι να βοηθήσει και να σταθεί δίπλα σε κάθε ποδοσφαιριστή του, προκειμένου ακόμα και αν δεν καταφέρει μελλοντικά να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα, να ανοίξει το δρόμο του για μία καριέρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις του:

Ποιοι είναι οι στόχοι για τη φετινή σεζόν, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο;

Ο στόχος μας είναι ο Ολυμπιακός να παραμείνει πρωταγωνιστής σε κάθε διοργάνωση, και παράλληλα να δίνουμε στους παίχτες το περιβάλλον που θα τους μεγαλώνει μέσα από απαιτήσεις και ευκαιρίες. Θέλω να σταθώ δίπλα σε κάθε ποδοσφαιριστή, να τον βοηθήσω να εξελιχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα — είτε αυτό είναι να μπει στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είτε να ανοίξει τον δρόμο για μια καριέρα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Θεωρείς πως έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές ομάδες τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του UEFA Youth League;

Φυσικά, ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι μπορεί να αγωνιστεί και να νικήσει κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης. Η κατάκτηση του Youth League δημιούργησε σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα ανέβασε τον πήχη των απαιτήσεων. Αυτό είναι θετικό για εμάς, γιατί μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και το πάθος που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό.

Ποια φιλοσοφία θέλεις να περάσεις στους παίκτες σε αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό επίπεδο;

Στο γήπεδο θέλω οι παίκτες να παίζουν με θάρρος, ένταση και ομαδικότητα. Εκτός γηπέδου, θέλω να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους, τους συμπαίκτες τους, και τον σύλλογο. Για μένα, η ανάπτυξη ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι μόνο τεχνική και τακτική· είναι και χαρακτήρας, πειθαρχία, νοοτροπία νικητή.

Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το «κλειδί» για να πετύχει η ομάδα Νέων τους στόχους της τη φετινή σεζόν;

Το κλειδί θα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ατομική βελτίωση και στη συλλογική απόδοση. Αν κάθε ποδοσφαιριστής βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, τότε η ομάδα μας θα βγάζει περισσότερη ποιότητα και συνέπεια. Αυτό το καθημερινό χτίσιμο θα μας δώσει σταθερότητα και τον χαρακτήρα του πρωταθλητή.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετά παιδιά από την Ακαδημία να γίνονται βασικά γρανάζια της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, τι ρόλο θεωρείς ότι έπαιξε σε αυτό η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου;

Η κατάκτηση του Youth League ήταν μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια. Έδωσε αυτοπεποίθηση στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, ενίσχυσε το κύρος του συλλόγου και έδειξε σε όλη την Ευρώπη ότι τα παιδιά του Ολυμπιακού μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό το τρόπαιο έγινε το καλύτερο κίνητρο για την πρώτη ομάδα να εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο τους δικούς της παίκτες.

Έχεις εμπειρία με προηγούμενη ομάδα στο Youth League, πόσο πιστεύεις ότι έχει βελτιωθεί πλέον το επίπεδο στην Ακαδημία στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού;

Το επίπεδο έχει ανέβει πολύ. Υπάρχουν καλύτερες εγκαταστάσεις, μεγαλύτερη οργάνωση, αλλά κυρίως μια νέα νοοτροπία: να φτιάχνουμε ποδοσφαιριστές έτοιμους για πρωταθλητισμό και όχι απλώς καλούς παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή, ανεβάζοντας τον πήχη και παρασύροντας και το υπόλοιπο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πίστευες ποτέ ότι θα καταφέρει κάποια ελληνική ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση;

Όσοι δουλεύουμε χρόνια με το ελληνικό ταλέντο ξέραμε ότι υπήρχε η δυνατότητα. Το θέμα ήταν να μπει το σωστό πλάνο και να υπάρξει πίστη και υπομονή. Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο: με οργάνωση και δουλειά μπορείς να φτάσεις στην κορυφή, ακόμη και απέναντι στους καλύτερους της Ευρώπης.