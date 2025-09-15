Χουάνκαρ: «Ένας ένοχος που κατέστρεψε ό,τι χτίσαμε για να κερδίσει χρήματα» (pic)

Ο Χουάναρ άφησε σαφείς αιχμές για συγκεκριμένο άνθρωπο εντός του Παναθηναϊκού, υποστηρίζοντας πως κατέστρεψε την ομάδα για το προσωπικό του κέρδος.

Ο πρώην αριστερός μπακ του «Τριφυλλιού» σχολίασε την αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ρουί Βιτόρια, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά ενός συγκεκριμένου ατόμου μέσα στον σύλλογο.

Τα λόγια του μοιάζουν να «φωτογραφίζουν» τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, ενώ έρχονται να προστεθούν σε όσα δήλωσε χτες ο Ρούμπεν Πέρεθ, μετά τη νίκη της Κηφισιάς επί των «πράσινων».

Αναλυτικά το σχόλιο του Χουάνκαρ:

«Απλά ένας ένοχος που κατέστρεψε ό,τι είχαμε χτίσει για να κερδίσει χρήματα. Μεγάλη αγάπη για τους «πράσινους» ανθρώπους μου».