Παναθηναϊκός: Οι κορυφαίοι 8 παίκτες στο rating του FC26 (pic)

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τους 8 κορυφαίους παίκτες του στο FC26, όσον αφορά το rating τους.

Το FC (πρώην FIFA) είναι το πιο δημοφιλές ηλεκτρονικό παιχνίδι ποδοσφαίρου και στην φετινή του έκδοση υπάρχει φυσικά και η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν λοιπόν μέσα από τα social media τους 8 κορυφαίους παίκτες τους σε rating, με τους 4 εξ αυτών να έχουν ενταχθεί στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι.

Ο λόγος για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, που είναι μάλιστα ο κορυφαίος, αλλά και τους Λαφόν και Ρενάτο Σάντσες. Παράλληλα, «δυνατή» έκδοση έχουν και οι Τετέ, Μπακασέτας, Ντραγκόφσκι, Τζούρισιτς και Ίνγκασον.

