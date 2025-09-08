MENU
Τρομερό «στοπ» του Τζολάκη στην... οβίδα του Χόιμπιεργκ! (vid)

Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε... όρθια την Εθνική -και- πριν από την ανάπαυλα σε επικίνδυνη και δυνατή εκτέλεση φάουλ του αρχηγού των Δανών που φρόντισαν να «υποφέρουν» οι διεθνείς μας στο ημίχρονο (0-1) του «Γ. Καραϊσκάκης»!
