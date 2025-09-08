Χωρίς Ντόλμπεργκ και Χόιλουντ η ενδεκάδα της Δανίας κόντρα στην Ελλάδα!

Δείτε τις επιλογές του Μπράιαν Ρίμερ ενόψει του σημαντικού αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21.45) για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Δανία έκανε γνωστή την αρχική της σύνθεση πριν από το σπουδαίο «ραντεβού» με την Ελλάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» του Φαλήρου, με σέντρα στις 21:45.

Ο Μπράιαν Ρίμερ επέλεξε σύστημα 4-3-3 με τον Μπιέρεθ στην κορυφή της επίθεσης αντί των Ντόλμπεργκ ή Χόιλουντ που θεωρούνται σημαντικά ονόματα στο ρόστερ.

Στο τέρμα θα δεσπόζει ο Σμάιχελ. Από τα δεξιά στα αριστερά στην άμυνα θα παραταχθούν οι Ράσμους Κρίστενσεν, Άντερσεν, Αντρέας Κρίστενσεν και Μέλε. Στον άξονα επιλέχθηκαν οι Χόιμπιεργκ (αρχηγός), Χιούλμαντ και Φρόχολντ, ενώ στη γραμμή κρούσης θα βρίσκεται ο Μπιέρεθ με winger τους Όλσεν (δεξιά) και Ντάμσγκαρντ (αριστερά).