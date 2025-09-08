Οριστικό: Το Αζερμπαϊτζάν απέλυσε τον Φερνάντο Σάντος

Κοινή συναινέσει λύθηκε το συμβόλαιο του Φερνάντο Σάντος με την ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν.

Το διαζύγιο με τον Φερνάντο Σάντος ανακοίνωσε η ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν. Η θητεία του πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν αποδείχτηκε σύντομη και αποτυχημένη. Ανάλαβε τον Ιούνιο του 2024 και σε 11 ματς ο Σάντος είχε κάκιστη συγκομιδή, αφού μέτρησε 9 ήττες και δυο ισοπαλίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί παρελθόν. Το συμβόλαιο μεταξύ της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Πορτογάλου τεχνικού λύθηκε κοινή συναινέσει. Ο προπονητής της εθνικής Ελπίδων Αϊκάν Αμπάσοφ θα κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ουκρανία.

