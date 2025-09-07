ΠΑΣ Γιάννινα: Έκλεισε τον πρώην εξτρέμ του Παναιτωλικού Αριγίμπι

Ο ΠΑΣ Γιάννινα συμφώνησε με τον Γκμπόλι Αριγίμπι για τη θέση του αριστερού εξτρέμ.

Μια δυνατή κίνηση για τη μεσοεπιθετική του γραμμή κάνει ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, έκλεισε με τον Αμερικανό Γκμπόλι Αριγίμπι. Ο 30χρονος εξτρέμ, με αγγλικό διαβατήριο, είναι γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του από τον Παναιτωλικό τη διετία 2019-21.

Πριν έρθει στην Ελλάδα αγωνιζόταν στις Λιντς, Τσέστεφιλντ και Νότιγχαμ Φόρεστ, από την οποία είδε δοθεί δανεικός σε άλλες ομάδες. Μετά τη διετία στο Αγρίνιο, που κατέγραψε 46 συμμετοχές και 5 γκολ, έπαιξε στην Τουρκία και τις Ανκαραγκουτσού και Άνκαρα Κετσιορεγκουτσού, ενώ το τελευταίο εξάμηνο αγωνίστηκε στην Πορτογαλία και την Μποαβίστα.

