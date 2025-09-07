«Πολυβόλο» η Βοσνία, πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Κύπρος

Η Βοσνία... στα χνάρια της Αγγλίας, με το 4Χ4 στον 8ο όμιλο φιγουράρει στην κορυφή και μετά το εμφατικό 6-0 στην έδρα του Σαν Μαρίνο έχει τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση στην καταληκτική φάση του Μουντιάλ 2026.

Απ' ότι δείχνουν τα πράγματα, η μάχη στο γκρουπ θα γίνει με την Αυστρία, η οποία έστω και δύσκολα κατέβαλε την αντίσταση της Κύπρου με 1-0.

Μετά την Πορτογαλία, η Ουγγαρία δεν έκανε «ποδαρικό... με το δεξί» στον 6ο όμιλο, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Ιρλανδία στο «Αβίβα Στάντιουμ» του Δουβλίνου.

Οι «Μαγυάροι» προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο 15λεπτο, ωστόσο, στο ξεκίνημα του β' μέρους ο Φέργκιουσον μείωσε και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλαϊ στο 52'. Η Ιρλανδία πίεσε πολύ, η Ουγγαρία άντεξε μέχρι το 90'+2, όταν ο Ιντα διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι «έσωσε την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.

Πρεμιέρα... με πεντάρα η Πορτογαλία του «καυτού», Κριστιάνο Ρονάλντο (2 γκολ στο 5-0 επί της Αρμενίας), ενώ η Αγγλία... στο ρελαντί επικράτησε 2-0 της Ανδόρας και στο ντέρμπι του 11ου ομίλου που ακολουθεί με τη Σερβία (9/9) θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία 1-3 (30΄ Νταρντάρι - 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία - Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55' Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία - Σουηδία 2-2 (46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία - Κόσοβο 4-0 (22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1 (3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης - 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία - Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5-0 (45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)



Ουκρανία - Γαλλία 0-2 (10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία - Τουρκία 2-3 (63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια - 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία - Ισπανία 0-3 (5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία - Πορτογαλία 0-5 (10',62' Ζοάο Φέλιξ, 21',46' Ρονάλντο, 32' Κανσέλο)

Ιρλανδία - Ουγγαρία 2-2 (49' Φέργκιουσον, 90'+2 Ιντα - 2' Βάργκα, 15' Σάλαϊ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ



Λιθουανία - Μάλτα 1-1 (90+6΄ Γκινέιτις - 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία - Πολωνία 1-1 (28΄ Ντούμφρις - 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία



8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία - Κύπρος 1-0 (54' πέν. Σάμπιτσερ)

Σαν Μαρίνο - Βοσνία 0-6 (21' Ταχίροβιτς, 70',72' Τζέκο, 81' Μπάζνταρ, 85' Αλαϊμπέγκοβιτς, 90' Μούγιακιτς)

Ρεπό: Ρουμανία



9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία - Ισραήλ 0-4 (15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία - Εσθονία 5-0 (58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν - Ουαλία 0-1 (24΄ Μουρ)



Λιχτενστάιν - Βέλγιο 0-6 (29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία - Σερβία 0-1 (12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία - Ανδόρα 2-0 (25' αυτ. Γκαρσία, 67' Ράις)

Ρεπό: Αλβανία



12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε - Κροατία 0-1 (31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο - Τσεχία 0-2 (3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ