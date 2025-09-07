«Πολυβόλο» η Βοσνία, πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Κύπρος

Απ' ότι δείχνουν τα πράγματα, η μάχη στο γκρουπ θα γίνει με την Αυστρία, η οποία έστω και δύσκολα κατέβαλε την αντίσταση της Κύπρου με 1-0.
Μετά την Πορτογαλία, η Ουγγαρία δεν έκανε «ποδαρικό... με το δεξί» στον 6ο όμιλο, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Ιρλανδία στο «Αβίβα Στάντιουμ» του Δουβλίνου.
Οι «Μαγυάροι» προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο 15λεπτο, ωστόσο, στο ξεκίνημα του β' μέρους ο Φέργκιουσον μείωσε και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλαϊ στο 52'. Η Ιρλανδία πίεσε πολύ, η Ουγγαρία άντεξε μέχρι το 90'+2, όταν ο Ιντα διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι «έσωσε την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.
Πρεμιέρα... με πεντάρα η Πορτογαλία του «καυτού», Κριστιάνο Ρονάλντο (2 γκολ στο 5-0 επί της Αρμενίας), ενώ η Αγγλία... στο ρελαντί επικράτησε 2-0 της Ανδόρας και στο ντέρμπι του 11ου ομίλου που ακολουθεί με τη Σερβία (9/9) θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.
Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία 1-3 (30΄ Νταρντάρι - 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)
Σλοβακία - Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55' Στρέλετς)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία - Σουηδία 2-2 (46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)
Ελβετία - Κόσοβο 4-0 (22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1 (3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης - 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)
Δανία - Σκωτία 0-0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5-0 (45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)
Ουκρανία - Γαλλία 0-2 (10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία - Τουρκία 2-3 (63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια - 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)
Βουλγαρία - Ισπανία 0-3 (5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία - Πορτογαλία 0-5 (10',62' Ζοάο Φέλιξ, 21',46' Ρονάλντο, 32' Κανσέλο)
Ιρλανδία - Ουγγαρία 2-2 (49' Φέργκιουσον, 90'+2 Ιντα - 2' Βάργκα, 15' Σάλαϊ)
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία - Μάλτα 1-1 (90+6΄ Γκινέιτις - 83΄ Σαταριάνο)
Ολλανδία - Πολωνία 1-1 (28΄ Ντούμφρις - 80΄ Κας)
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία - Κύπρος 1-0 (54' πέν. Σάμπιτσερ)
Σαν Μαρίνο - Βοσνία 0-6 (21' Ταχίροβιτς, 70',72' Τζέκο, 81' Μπάζνταρ, 85' Αλαϊμπέγκοβιτς, 90' Μούγιακιτς)
Ρεπό: Ρουμανία
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία - Ισραήλ 0-4 (15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)
Ιταλία - Εσθονία 5-0 (58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν - Ουαλία 0-1 (24΄ Μουρ)
Λιχτενστάιν - Βέλγιο 0-6 (29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία - Σερβία 0-1 (12΄ Βλάχοβιτς)
Αγγλία - Ανδόρα 2-0 (25' αυτ. Γκαρσία, 67' Ράις)
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε - Κροατία 0-1 (31΄ Κράμαριτς)
Μαυροβούνιο - Τσεχία 0-2 (3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)
Ρεπό: Γιβραλτάρ