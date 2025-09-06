Η απάντηση μέλους της Επιτροπής του ΑΣ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα (pic)

Η τοποθέτηση του τεχνοκρατικού μέλους του ΑΣ ΠΑΟΚ, Νίκου Κωνσταντινίδη, αναφορικά με τη Νέα Τούμπα και το ποστ της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

«Τα διαδικαστικά θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, ο A.Σ. ΠΑΟΚ θα ‘χει στα χέρια του το MoU. Η ηθική προτάσσει να δώσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ την ευκαιρία για άμεση έναρξη, διασφαλίζοντας όμως την βιωσιμότητα του έργου. Άλλωστε η Ν. Τούμπα θα ανήκει μόνο στον ΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά.