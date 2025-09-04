Φήμες (4/9): «Δεν τον θέλει φέτος τον Ντεσπόντοφ - Βίοι αντίθετοι για τους «κομμένους» Γιαζίτσι και Μαρσιάλ»

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Πώς και πώς περίμενε την αναμέτρηση με την Ισπανία ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ένιωθε σε εξαιρετική κατάσταση, βγάζοντας τρία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ σε μία εβδομάδα! Κομβικός για τους Θεσσαλονικείς με μεγάλη όρεξη και αυτοπεποίθηση, ο Βούλγαρος ενσωματώθηκε στην Εθνική της χώρας του αλλά στάθηκε πολύ άτυχος... Δεν του πήγε καλά η εκκίνηση της φετινής σεζόν του Βούλγαρου…(SDNA)

*Εκτός από το γεγονός ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πληρέστατο και ο Μεντιλίμπαρ έχει στα χέρια του αρκετές λύσεις σε όλες τις θέσεις, είναι πολύ σημαντικό ότι πέρα από την πώληση του Μπάμπη Κωστούλα δεν υπήρξε άλλη αποχώρηση. Ο Μεντιλίμπαρ είναι απόλυτα ευχαριστημένος που δεν υπήρξε καμία πώληση και έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί πυλώνες του τρόπου με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται η ομάδα. (ΦΩΣ)

*Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι και του ανέλυσε πλήρως το σκεπτικό τη απόφασής του να τον αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Του εξήγησε τους λόγους που κατέληξε να τον «κόψει», ενώ αναγνώρισε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε από την αρχή της προετοιμασίας και πόσο συνεπής είναι. Ο Τούρκος άσος αντιλήφθηκε πλήρως όλα όσα του είπε ο κόουτς. Κατάλαβε τους λόγους που έμεινε εκτός λίστας και έδειξε κατανόηση. Φυσικά και για τον ίδιο είναι μια μεγάλη ευκαιρία να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στο ροτέισον του πρωταθλήματος. (ΦΩΣ)

*Προς το παρόν δεν υπάρχει τοξικό κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γι’ αυτό ήταν όλο χαμόγελα και αγκαλιές οι εκπρόσωποι των μεγάλων ομάδων στην κλήρωση του Κυπέλλου. Η μπάλα, εκτός γηπέδων, πρέπει να τους ενώνει και όχι να τους χωρίσει. (LIVE SPORT)

*Προφανώς και η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμα έναν καλό παίκτη για να μπορεί να στηριχτεί στο πρωτάθλημα κάνοντας σωστή διαχείριση του Γιόβιτς και παράλληλα να έχει τους Ζίνι και Πιερό. Ο πολύ αγαπητός στα αποδυτήρια Πιερό, πάντοτε φιλότιμος, εργατικός και στοχοπροσηλωμένος στο πλάνο του προπονητή, το κέρδισε με τη γενικότερη παρουσία του, όχι απλά με το νικητήριο γκολ κόντρα στον Αστέρα. Ο κόουτς δεν θα μπορούσε να τον «πουλήσει». Ασφαλώς η ομάδα χρειάζεται επιπλέον έναν επιθετικό, όμως ο φορ από την Αϊτή δεν περισσεύει. (LIVE SPORT)

*Ο Άντονι Μαρσιάλ έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας και βάσει των δεδομένων, για να βρει χρόνο συμμετοχής θα πρέπει να προσπεράσει στην ιεραρχία του Νίκολιτς τους Κουτέσα και Κοϊτά αν θέλει να παίξει ως αριστερός εξτρέμ, τους Γιόβιτς, Ζίνι και Πιερό αν θέλει να παίξει ως σέντερ φορ και τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς αν θέλει να παίξει πίσω από τον φορ. Για τον Γάλλο υπάρχουν ολοένα και λιγότερο διαθέσιμες αγορές και βάσει όσων έχει κάνει τους τελευταίους έξι μήνες, μοιάζει απίθανο να προκαλέσει ουσιαστικό ενδιαφέρον. (SPORTDAY)

*Δικαιώθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όταν δήλωνε ότι προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες. Ο Βάσκος τότε όταν έλεγε όλα αυτά ίσως είχε στο μυαλό του την περίπτωση του Μπράιαν Χιλ. Όχι άδικα, διότι ο συμπατριώτης του εξτρέμ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα αποφασίσει για το μέλλον του, προς το τέλος του καλοκαιριού. Αντί για τον Χιλ όμως, προέκυψε το θέμα του Ποντένσε και φυσικά δεν είπε «όχι». (ΦΩΣ)