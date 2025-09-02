Ασύλληπτο: Μπήκε στο βιβλίο Γκίνες με 1047 φανέλες της Λίβερπουλ!

Ένας Γερμανός οπαδός των κόκκινων αποζημιώθηκε για την… τρέλα του.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πάνω από μία χιλιάδα. Ο Φάμπιαν Τρίλερ μαζεύει φανέλες της Λίβερπουλ μια ζωή και τώρα ήρθε η ώρα να αποζημιωθεί. Ο Γερμανός φαν των κόκκινων μπήκε στο βιβλίο Γκίνες, αφού έφτασε τις 1047 φανέλες του ίδιου συλλόγου, αριθμός που ουδείς άλλος δεν έχει καταφέρει να φτάσει στον κόσμο.