Ασύλληπτο: Μπήκε στο βιβλίο Γκίνες με 1047 φανέλες της Λίβερπουλ!

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πάνω από μία χιλιάδα. Ο Φάμπιαν Τρίλερ μαζεύει φανέλες της Λίβερπουλ μια ζωή και τώρα ήρθε η ώρα να αποζημιωθεί. Ο Γερμανός φαν των κόκκινων μπήκε στο βιβλίο Γκίνες, αφού έφτασε τις 1047 φανέλες του ίδιου συλλόγου, αριθμός που ουδείς άλλος δεν έχει καταφέρει να φτάσει στον κόσμο.
Liverpool fan Florian Thürler has set a new Guinness world record by collecting 1,047 football shirts from one club.— COPA90 (@Copa90) September 2, 2025
📷: IG/haroldcunninghamphotography pic.twitter.com/oae5k9KJVz