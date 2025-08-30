Στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι για δυο χρόνια

Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Μεχντί Ταρέμι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στον Ολυμπιακό φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μεχντί Ταρέμι. Ο Ιρανός επιθετικός πείστηκε να μετακομίσει στην Ελλάδα για τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια.

Οι Πειραιώτες τα είχαν βρει με την Ίντερ για την απόκτηση του 33χρονου φορ, δίνοντας ένα ποσό κοντά στα 2-2,5 εκατ. ευρώ και απέμενε η θετική απάντηση του παίκτη.

Ο Ταρέμι φαίνεται πως αποδέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο Ολυμπιακός, με τη συμμετοχή στη φάση των ομίλων του Champions League να παίζει το δικό της ρόλο.

Πλέον απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει πλέον μια δυνατή τριάδα στην επιθετική του γραμμή.