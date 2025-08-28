ΠΑΟΚ ενόψει Ριέκα: «Πάθος, φωνή, πρόκριση»

Παιχνίδι πρόκρισης στην γεμάτη Τούμπα και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τον κόσμο στο πλευρό του: «Με τη φωνή και το πάθος. Πάμε όλοι μαζί!», το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Όπως σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς: Η Ριέκα έρχεται στην Τούμπα με ισχνό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά οι παίκτες της ομάδας μας δεν θα είναι μόνοι τους. Θα έχουν στο πλευρό τους τους χιλιάδες φίλους της ομάδας κι όλοι μαζί θα παλέψουμε για την ανατροπή και την πρόκριση στο League Phase του Europa League.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όλοι μαζί, πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδο μας, να αγνοήσουμε τυχόν προκλήσεις και να μην βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον της ομάδας μας.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 18:30. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Από τις 15:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, για όσους αντιμετωπίζουν θέματα.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα μέσω του Gov.gr Wallet να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!