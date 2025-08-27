Live Streaming η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Παρακολουθήστε ζωντανά την κλήρωση της 1ης και 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες της Γ΄ Εθνικής καθώς και κυπελλούχοι ή φιναλίστ των ΕΠΣ. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 98 σωματεία. Για την 1η φάση οι ομάδες έχουν χωριστεί σε 15 γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια.



Στην κλήρωση της 2ης φάσης θα κληρωθούν νικητές ζευγαριών (πχ Νικητής 1-Νικητής 2) και οι ομάδες θα αγωνιστούν επίσης σε γκρουπ, με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί από την 1η φάση.



Τα παιχνίδια της 1ης και της 2ης φάσης θα είναι μονά και σε αυτά που θα λήξουν ισόπαλα, θα υπάρξει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι χωρίς τη μεσολάβηση παράτασης. Δείτε ΕΔΩ τα γκρουπ.