Με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, η Γιουβέντους επικράτησε της Πάρμα (2-0) και ξεκίνησε με το δεξί. Απώλεια η Αταλάντα, 1-1 εντός με την Πίζα.

Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ τα βρήκε σκούρα κόντρα στους Παρμέντσι, που είχαν τρεξίματα και τακτική πειθαρχία και περιόρισαν τους χώρους. Το πρώτο μέρος έφυγε με μοναδική ευκαιρία μια κεφαλιά του Κονσεϊσάο που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, όμως στην επανάληψη θα άλλαζαν όλα για τους Bianconeri.

Ο Κονσεϊσάο είχε δοκάρι με σουτ που κόντραρε και στο 59’ ο Γιλντίζ βρήκε χώρο από αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Ντέιβιντ από κοντά βρήκε δίχτυα στο ντεμπούτο του με την Γιουβέντους. Όλα ήταν φαινομενικά πιο εύκολα για τους γηπεδούχους, όμως όχι μόνο δεν ήταν απειλητική στη συνέχεια αλλά το 83’ έμειναν με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Καμπιάζο για χτύπημα σε αντίπαλο. Ευτυχώς για τους Τορινέζους, ένα λεπτό μετά, ο Βλάχοβιτς, που μόλις είχε μπει αλλαγή, πλάσαρε από κοντά στην κόντρα έπειτα από δεύτερη ασίστ του Γιλντίζ για το τελικό 2-0.

Απώλεια για την Αταλάντα στο πρώτο ματς πρωταθλήματος με τον Ιβάν Γιούριτς στον πάγκο. Οι Μπεργκαμάσκι βρέθηκαν να χάνουν εντός έδρας από τη νεοφώτιστη, Πίζα, από το γκολ του Χίεν στο 26’, όμως στο 50’ ο Σκαμάκα έφερε το ματς στα ίσα με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε.