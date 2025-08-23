Ατρόμητος: Ευχάριστα νέα για Τσιλούλη - Γλύτωσε τα χειρότερα

Ανακούφιση στον Ατρόμητο για τον Σωτήρη Τσιλούλη. Ο 30χρονος επιθετικός τραυματίστηκε σε προπόνηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για σοβαρή ρήξη χιαστού.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ωστόσο, έφεραν χαμόγελα, καθώς έδειξαν πως ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί οστικό οίδημα σε κνήμη και μηριαίο, καθώς και κάκωση στα εξωτερικά συνδεσμικά στοιχεία, αποφεύγοντας έτσι το χειρότερο σενάριο.

Η απουσία του υπολογίζεται περίπου στον έναν μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι θα δώσει «μάχη με τον χρόνο» για να είναι διαθέσιμος στο ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Τα επόμενα παιχνίδια του Ατρομήτου:

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Ατρόμητος – Άρης

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας, League Phase – 1η αγ.)

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (Κύπελλο Ελλάδας, League Phase – 2η αγ.)