Ο Χιούρτσελερ ανέλυσε τη διαχείριση των Κωστούλα και Τζίμα

Ο Γερμανός προπονητής έχει κληθεί σε πολλές περιπτώσεις να δώσει απαντήσεις σχετικά με την προσαρμογή και την ένταξη των ταλαντούχων Ελλήνων επιθετικών στην Μπράιτον, μιας και πρόκειται για δυο ακριβές επενδύσεις, αξιοποιώντας έτσι τα χρήματα από την πώληση του Ζοάο Πέδρο στην Τσέλσι.

Ο Φαμπιάν Χιούρτσελερ μίλησε στο sussexexpress.co.uk. και ανέλυσε τις σκέψεις του γύρω από τη διαχείριση και την προσαρμογή των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο νεαρός Γερμανός τεχνικός της Μπράιτον Άλμπιον:

«Είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία για αυτούς, όχι μόνο ότι επέστρεψαν στο γήπεδο και έπαιξαν ποδόσφαιρο στον αγώνα της U-21, αλλά και για να προσαρμοστούν σωματικά στην ένταση της Premier League. Πάμε βήμα βήμα! Είναι πολύ σημαντικό να μην τους πιέσουμε.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι δύο είχαν έναν τραυματισμό που τους έκανε να μείνουν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικά ο Στέφανος, δύο ή τρεις συνεχόμενες φορές στο ίδιο σημείο και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί αμφιβολίες σε έναν παίκτη.

Είναι πολύ σημαντικό να τους δώσεις την αίσθηση ότι είναι ασφαλείς, ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα όριά τους, ότι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα μέσα στην ομάδα.

Για αυτό είναι σημαντικό να μην τους πιέζουμε και στη συνέχεια να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή για να τους επαναφέρουμε. Είναι πολύ καλό που επέστρεψαν στο γήπεδο. Τώρα πρέπει να δούμε βήμα βήμα ότι παίρνουν περισσότερο χρόνο ανά παιχνίδι και ότι τους προετοιμάζουμε για να παίξουν στην Premier League».