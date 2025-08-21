Η Άρσεναλ «έκλεψε» τον Εμπερέτσι Έζε από την Τότεναμ!

Οι «Κανονιέρηδες» πέτυχαν μια μεγάλη νίκη απέναντι στην αιώνια αντίπαλό τους, αφού ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Εμπερέτσι Έζε.

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός ήταν μια... ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ, όμως η Άρσεναλ μπήκε «σφήνα» στις διαπραγματεύσεις με την Κρίσταλ Πάλας και ανέτρεψε τα δεδομένα.

Οι «κανονιέρηδες» πρόσφεραν στην Κυπελλούχο Αγγλία ένα ποσό πάνω από τα 60 εκατομμύρια λίρες και εισέπραξαν την θετική απάντηση της Κρίσταλ Πάλας, έχοντας έρθει σε συμφωνία και με τον Άγγλο διεθνή.

Έτσι, την Πέμπτη (21/8), ο Έζε θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ που θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων, με τους «κανονιέρηδες» να κερδίζουν την μάχη με την αιώνια αντίπαλό τους.