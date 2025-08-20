Φιλική νίκη επί της Νέας Ιωνίας για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Η Κ19 του Παναθηναϊκού νίκησε σε 2-1 τη Νέα Ιωνία, σε φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί.

Η Κ19 του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και αντιμετώπισε το πρωί σε φιλική αναμέτρηση στο Κορωπί τη Νέα Ιωνία, η οποία αγωνίζεται στην Γ' Εθνική και βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης του ρόστερ της, έχοντας πραγματοποιήσει σωρεία μεταγραφών.

Το ματς ήταν ισορροπημένο και είχε καλό ρυθμό, με τους «γαλαζοκίτρινους» να ανοίγουν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο μετά από πλασέ του Βαλμά από πλάγια θέση.

Ωστόσο, το «Τριφύλλι» ήταν αυτό που πανηγύρισε στο φινάλε τη νίκη, αφού με τα γκολ των Βύντρα και Μπόκου στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 2-1, με τους δύο προπονητές να βγάζουν πολύτιμα συμπεράσματα.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο σκόρερ της Νέας Ιωνίας, Κωνσταντίνος Βαλμάς, αναδείχθηκε μέσα από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και άνηκε στο «Τριφύλλι» μέχρι το 2019.