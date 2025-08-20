Η Ελλάς Σύρου πανηγύρισε την ιστορική της πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς επικράτησε με 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης στο... ουδέτερο «Ζηρίνειο» με «χρυσό» σκόρερ τον Γιώργο Καλό που είχε περάσει ως αλλαγή ένα λεπτό πριν την επίτευξη του τέρματος!

Στο 15ο λεπτό του αγώνα ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τους τυπικά γηπεδούχους με τον Λιούμη να μην μπορεί να κάνει την προβολή μετά από γύρισμα από τα δεξιά. Το παιχνίδια δεν είχε πολλές ευκαιρίες και τα λάθη ήταν αυτά που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στο πρώτο μέρος. Στο 33' ο Κωστίκα πήγε να εκμεταλλευτεί το λάθος γύρισμα του Γώγου προς τον Γκίνη, αλλά κ τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου απέκρουσε με υπερένταση τη μπάλα, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του. Οι νησιώτες έφτασαν μια... ανάσα από το 1-0, αλλά ο τερματοφύλακας του Νέστου απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Γιάκου μέσα από την περιοχή.

Η ομάδα της Καβάλας ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο ημίχρονο και στο 48' απείλησε την εστία του Γκίνη με το δυνατό σου του Σιδηροπούλου να φεύγει άουτ. Η Ελλάς Σύρου πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατέφερε στο 71' να ανοίξει το σκορ με τον Καλό που μόλις είχε περάσει αλλαγή για το 1-0! Τρία λεπτά μετά η ομάδα της Σύρου έχασε καλή στιγμή για το 2-0, αλλά ο Αστράς μπλόκαρε το σουτ του Γιάκου. Στα εναπομείναντα λεπτά οι Συριανοί διαχειρίστηκαν με σχετική ευκολία το υπέρ τους προβάδισμα, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης προσπάθησε να «χτυπήσει» στην κόντρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα και παρά τη μεγάλη διπλή στιγμή του Λέοναρντ στις καθυστερήσεις. Έτσι, η Ελλάς Σύρου πανηγύρισε μία ιστορική και σπουδαία πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάρις το «χρυσό» γκολ του Γιώργου Καλού!

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος, Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Κόλα, Νάτσος, Λιούμης, Γιάκος, Βενάρδος.

Νέστος Χρυσούπολης (Νίκος Κεχαγιάς): Αστράς, Σιδηρόπουλος, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Βαλιανόπουλος, Αθανασόπουλος, Κωστίκας, Λέλεκας, Ψάλτης, Μανωλάκης, Τσίκος.