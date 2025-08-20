«Στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει με την Τραμπζονσπόρ ο εκπρόσωπος του Σάντσες» (pic)

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο εκπρόσωπος του Ρενάτο Σάντζες βρίσκεται στην Τουρκία για να μιλήσει με ανθρώπους της Τραμπζονσπόρ.

Την στιγμή που ο Ρενάτο Σάντσες έμοιαζε να... προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού, η «Equipe» είναι αυτή που έκανε λόγο για «σφήνα» της Τραμπζονσπόρ, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Μετά τους Γάλλους, ήταν η σειρά του Τούρκου δημοσιογράφου, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, να κάνει λόγο για ταξίδι του εκπροσώπου του Πορτογάλου χαφ στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να μιλήσει από κοντά με τους ανθρώπους της ομάδας της Τραπεζούντας.

Φαίνεται λοιπόν πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει και μένει να φανεί πού θα καταλήξει τελικά ο έμπειρος χαφ, ο οποίος δεδομένα πάντως δεν θα αγωνίζεται την φετινή σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, που από την πρώτη στιγμή ήταν θετική στο να τον παραχωρήσει με την μορφή του δανεισμού.

Δείτε την ανάρτησή του: