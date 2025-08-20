Η Εκίπ στέλνει τον Σάντσες «κοντά στην Τράμπζονσπορ»!

Το γνωστό γαλλικό Μέσο μεταδίδει πως ο Πορτογάλος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν είναι κοντά στην Τράμπζονσπορ με την μορφή δανεισμού!

«Σφήνα» για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες έχει μπει η Τράμπζονσπορ και όπως μεταδίδει η γαλλική Equipe, ο τουρκικός σύλλογος έχει πια το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό για να «κλέψει» τον Πορτογάλο μέσο.

Σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο, η ομάδα της Τραπεζούντας κατέθεσε πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για δανεισμό του 28χρονου Πορτογάλου χαφ και μάλιστα είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα έχει ως εξής: «Επιστρέφοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά από δανεισμό στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν (21 παιχνίδια), ο Ρενάτο Σάντσες τοποθετήθηκε στο... ψυγείο των Παριζιάνων. Επομένως, αναμένεται να αποχωρήσει εκ νέου.

Ο 28χρονος Πορτογάλος, που έχει συμβόλαιο έως το 2027, είχε δύο προτάσεις στο τραπέζι: μία από τον Παναθηναϊκό και μία από την Τράμπζονσπορ. Και οι δύο σύλλογοι κατέθεσαν πρόταση δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν. Τις τελευταίες ώρες, όλα δείχνουν μετακίνηση του μέσου στην Τουρκία.»