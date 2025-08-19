Η Φενέρμπαχτσε πάει για το «μπαμ» με Έντσον Άλβαρες

Η τουρκική ομάδα θέλει να πραγματοποιήσει ακόμη μια δυνατή μεταγραφή, αφού είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Γουέστ Χαμ για τον Έντσον Άλβαρες.

Η Φενέρ, κατέθεσε πρόταση στα «σφυριά» για την απόκτηση του Μεξικανού χαφ με την μορφή του δανεισμού, προσφέροντας και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, χωρίς να είναι δεσμευτική για τους Τούρκους.

Ο 27χρονος μέσος είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Τουρκία, με τις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, συζητώντας τις λεπτομέρειες για την επίτευξη του deal.

Ο Άλβαρες, από την πλευρά του περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.