Η Μπρέντα «λύγισε» την Φορτούνα Σιτάρντ του βασικού Λημνιού

Με τον Δημήτρη Λημνιό βασικό, η Φορτούνα Σιτάρντ ηττήθηκε με 2- από την Μπρέντα, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Eredivisie.

Με δύο γκολ στο 23΄ (Χόλτμπι) και στο 27΄ (Ταλβίτιε), οι γηπεδούχοι έθεσαν τις βάσεις για το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν. Η Φορτούνα Σιτάρντ, μείωσε με τον Φίλιπ Μπρίτιν στο 76ο λεπτό.

Νωρίτερα, την Κυριακή (17/8), ισόπαλες, 2-2, αναδείχτηκαν οι Φόλενταμ και Αλκμααρ στο γήπεδο της πρώτης. Με νίκες συνέχισαν οι Αϊντχόφεν και Σπάρτα Ρότερννταμ, ενώ στο 2-2 έμεινε ο Άγαξ στην έδρα της Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Η Aϊντχόφεν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τβέντε με 2-0 και «έπιασε» τις Τσβόλε, Ναϊμέγκεν και Φέγενορντ στο «ρετιρέ», με 6 βαθμούς. Τους πρώτους τρεις βαθμούς της πήρε η Σπάρτα Ρότερνταμ, με εντός έδρας νίκη 2-1 επί της Ουτρέχτης.