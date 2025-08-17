Μεγάλη κίνηση για την Αταλάντα: Ο Ζαλέφσκι μετακομίζει στο Μπέργκαμο

Η Αταλάντα ενισχύεται σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν της Serie A, αποκτώντας τον Νικολά Ζαλέφσκι.

Ο Πολωνός εξτρέμ αφήνει την Ίντερ και το Μιλάνο για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μπέργκαμο, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιούριτς, που ετοιμάζει την ομάδα του με τις δικές του ποδοσφαιρικές ιδέες, μετά την εντυπωσιακή εννιάχρονη πορεία του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ζαλέφσκι είχε αποκτηθεί από την Ίντερ τον Ιούνιο με κανονική μεταγραφή έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από μονοετή δανεισμό από τη Ρόμα. Μόλις λίγους μήνες αργότερα, η Αταλάντα τον αποκτά με 17 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας σημαντικό κέρδος για τους «νερατζούρι».

Η μεταγραφή αυτή αναμένεται να προσφέρει νέες επιλογές και μεγαλύτερη δυναμική στην ομάδα του Γιούριτς, η οποία θέλει να χτίσει πάνω σε ένα δυνατό ξεκίνημα στην ιταλική λίγκα.