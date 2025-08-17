Αιγάλεω: Κάτοικος Σίτι ο Αθανασακόπουλος

Στην απόκτηση του Ανδρέα Αθανασακόπουλου προχώρησε το Αιγάλεω, δυναμώνοντας τη μεσαία του γραμμή.

Αναλυτικά:

Μια σημαντική προσθήκη που ενισχύει ποιοτικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας.

Ο Ανδρέας Αθανασακόπουλος (24 ετών, 1.80μ.), με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, έρχεται να δώσει λύσεις ως ενδιάμεσος ή επιθετικός χαφ.

Ξεκίνησε από τη Θύελλα Πατρών και το 2017 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου το 2018-19 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και πραγματοποίησε ντεμπούτο τον Απρίλιο του 2019 κόντρα στον Ατρόμητο.

Ακολούθησαν τρεις σεζόν στον ΠΑΟ Β’ με 70 συμμετοχές, ενώ την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας, καταγράφοντας 24 συμμετοχές και 1 γκολ.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με όλα τα κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδας μέχρι την U21, όπου κατέγραψε 20 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα στην οικογένεια του Αιγάλεω! 💙⚽

